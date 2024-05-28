Лавров назвал причину противостояния Запада с Россией

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал причину противостояния западных государств с РФ. По его словам, Запад воюет против России, поскольку видит, что она становится самостоятельной. Об этом сообщает ТАСС.

«Они хотят, чтобы мы знали свое место. Но место свое мы знаем — и в этом проблема Запада. Потому что наше место, по праву принадлежащее Российской Федерации, — это место одной из ведущих великих держав современности», — высказался министр иностранных дел России.

Он добавил, что РФ оказалась «на острие борьбы» за справедливый и равноправный миропорядок, который будет основан на принципе суверенного равенства стран.

Ранее Лавров заявил, что, призывая к ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России западным оружием, генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия.