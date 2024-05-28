Лавров: в Донбассе идет борьба за новый справедливый миропорядок

Вся страна восхищается участниками специальной военной операции и оказывает поддержку своим героям. Об этом, выступая на первом модуле обучения в рамках программы «Время героев», сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщается в Telegram-канале программы.

Он подчеркнул, что участники СВО стали пример для подражания, а молодежи нужно на них равняться.

При этом глава МИД отметил, что в Донбассе и Новороссии борьба идет не только против киевского режима, но и за новый справедливый миропорядок.

«Еще Обама говорил, что мы будем средней руки державой, и они эту мысль не оставили. Они воюют против нас потому, что увидели, что мы становимся самостоятельными. А они хотят, чтобы мы знали свое место. Но место свое мы знаем – и в этом проблема Запада», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что место, по праву принадлежащее Российской Федерации, – это место одной из ведущих великих держав современности.

«Оно таковым и останется. И страны «мирового большинства» – Африка, Латинская Америка, Азия, они прекрасно понимают, что речь не про судьбу какого-то там нацистского режима на Украине. Речь про то, что Запад не хочет отказываться от своей гегемонии. А мы волею судеб оказались на острие борьбы за новый равноправный миропорядок», — добавил глава МИД

Министр уточнил, что новый миропорядок будет справедливым и основываться на принципе суверенного равенства государств.

Напомним, первый модуль обучения в рамках программы «Время героев» проходит в Мастерской управления «Сенеж». Сейчас обучение начали только первые его участники. При этом остальные приступят к учебе в ближайшее время.