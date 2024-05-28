Посол Зимбабве в Москве экстренно госпитализирован

Послу Зимбабве в России Амброузу Мутинири стало плохо на служебной квартире. Врачи осмотрели его и с подозрением на инсульт экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники посольства вызвали скорую 80-летнему политику. При первичном осмотре медики выявили нарушение речи.

После этого Мутирини доставили в одну из столичных больниц.

Официальной информации о состоянии дипломата и подробностей о его диагнозе пока нет.