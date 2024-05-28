Захарова прокомментировала слова Борреля о законности ударов Украины по РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по территории РФ заявила, что его формула равна тысячам погибших украинцев.

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"Какая пропорция: один боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" - написала в своем Telegram-канале дипломат, комментируя высказывание Борреля.

Ранее он заявил, что удары Украины западным оружием по территории России являются "законными по международному праву", если "наносятся пропорционально".