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Захарова после слов Борреля заявила, что его формула равна тысячам погибших украинцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по территории РФ заявила, что его формула равна тысячам погибших украинцев.

Захарова прокомментировала слова Борреля о законности ударов Украины по РФ
© Petrov Sergey / Globallookpress.com
"Какая пропорция: один боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?" - написала в своем Telegram-канале дипломат, комментируя высказывание Борреля.

Ранее он заявил, что удары Украины западным оружием по территории России являются "законными по международному праву", если "наносятся пропорционально".

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Мария Захарова
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