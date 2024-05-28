В Госдуме считают, что взаимодействие с Белоруссией в авиации является приоритетом для РФ

Приоритетом для России в контексте политики достижения технологического суверенитета является взаимодействие с Белоруссией в сферах космонавтики, авиации и промышленности. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

"На сегодняшний день нашими приоритетами в контексте политики достижения технологического суверенитета является взаимодействие с Белоруссией в сферах космонавтики, авиации и промышленности. Так, в работе по импортозамещению самолетов нового поколения - Superjet 100 и МС-21 - вовлечены десятки тысяч человек из Белоруссии и России. Слаженная работа производителей обоих стран в этом направлении позволяет в кратчайшие сроки успешно нивелировать негативные последствия санкций", - сказал Кравченко.

Он также напомнил о первом полете в космос первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской на российском космическом корабле.

"В рамках Союзного государства реализовано восемь совместных космических программ, активно идет работа над проектом российско-белорусского спутника дистанционного зондирования земли. Все это - первые шаги к глобальной задаче по формированию совместной спутниковой группировки", - добавил депутат Госдумы.

Кравченко подчеркнул, что Белоруссия является самым близким партнером и надежным соратником России.