Депутат Миронов призвал освободить учителей от лишней бюрократии

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов призвал освободить школьных учителей от ненужной отчетности и непрофильной работы. Депутат отметил, что повышенная нагрузка негативно сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей.

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«Многие педагоги по-прежнему вынуждены заниматься чем угодно, но только не своей основной работой», — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Миронов уточнил, что учителя ведут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с родительскими чатами, иногда занимаются на курсах повышения квалификации, по требованию местных властей участвуют в общественной работе и «только в свободное от «дополнительной нагрузки» время готовятся к урокам».

«Глядя на все это, порой диву даешься, откуда у российских учителей силы на педагогическую работу. «Внеурочная деятельность» буквально съедает у них все силы, все свободное время, но при этом у них хватает стойкости и терпения, чтобы работать на несколько ставок и заниматься воспитательной работой с учениками», — считает законодатель.

Он также отметил, что школьный учитель не является чиновником. По мнению Миронова, необходимо навсегда избавить педагогов от лишних бюрократических обязанностей. Кроме того, депутат призвал избавить учителей от участия в массовках на публичных мероприятиях муниципальных и региональных чиновников. В связи с этим лидер СРЗП указал на то, что не стоит удивляться «острейшей нехватке педагогов в российских школах». По его словам, согласно экспертным оценкам, в системе школьного образования в настоящее время не хватает около 250 тысяч учителей.

Как писала «Парламентская газета», ранее Минпросвещения снова пообещало учителям достойные зарплаты. Из публичной декларации целей и задач стало известно, что ведомство намерено довести среднюю зарплату педагогов до 100 процентов заработка наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физлиц в каждом отдельном регионе.