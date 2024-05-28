Путин: имперское поведение США связано с предстоящими выборами

Президент России Владимир Путин заявил, что элементы имперского поведения США связаны с предстоящими американскими выборами. RT на русском

Он напомнил, что сейчас «вояжеры летают» по всему миру: в Латинскую Америку, в Африку, на Восток, чтобы «всех запугивать». По словам российского лидера, это «элементы имперского поведения». Газета.Ru

«Вот, сейчас [в США президентские] выборы скоро, - напомнил президент РФ. - Действующие власти хотят подтвердить свой статус империи». «Многим в Соединенных Штатах это не нравится, многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз», - указал российский лидер. ТАСС