Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории, заявил российский президент Владимир Путин.

Постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям, подчеркнул он. Представители Североатлантического альянса (НАТО) должны отдавать себе отчет во время рассуждений о возможности проведения атак высокоточным оружием по российской территории, добавил президент. Вечерняя Москва

«События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — сообщил Путин. Ura.Ru