Путин рассказал, кто на Украине является легитимной властью

Президент России Владимир Путин прокомментировал политическую ситуацию на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что следует провести глубокий анализ по вопросу о легитимности украинской власти.

Вместе с тем, пояснил Путин, известно, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады (парламента). Он добавил, что о продлении полномочий президента в основном законе ничего не сказано.

В частности, отметил глава России, не говорится о том, что выборы президента пролонгируются, если не проводятся новые из-за военного положения.

Конституция Украины предусматривает при военном положении передачу полномочий верховной власти спикеру парламента.

Таким образом, констатировал Путин, предварительно легитимной властью на Украине является парламент и спикер.