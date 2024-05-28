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Песков рассказал об обсуждении безопасности на переговорах Путина и Мирзиёева

Тематика безопасности была указана в повестке переговоров президента России Владимира Путина и его узбекистанского коллеги Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Путин и Мирзиеев обговорили вопросы безопасности
© РИА Новости
«Сегодня также они вдвоем продолжают обсуждать все текущие темы», — заявил представитель Кремля.

Согласно его информации, среди вопросов фигурируют торгово-экономическое партнерство двух государств, иное взаимодействие между РФ и Узбекистаном и обстановка в области безопасности.

«Регион-то тоже достаточно неспокойный», — подчеркнул Песков.

Накануне Путин провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча прошла в расширенном формате. По итогам обсуждений стороны подписали совместное заявление.

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