Между Москвой и Киевом не осталось соглашений, на которых Украина могла бы зарабатывать деньги. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Lenta.ru

«Соглашений, на которых правительство Украины зарабатывает деньги, <...> я не вижу», — подчеркнул замглавы МИД. При этом он отметил, что в случае необходимости процесс денонсации договоренностей между двумя государствами будет продолжен. Газета.Ru

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в сложившихся условиях представляется целесообразным прекратить действие российско-украинского соглашения о культурных центрах как неработающего и потерявшего актуальность документа. ТАСС