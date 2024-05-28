Коллективный Запад перешел к активному военному противостоянию с Москвой, потому что осознал неэффективность антироссийских санкций. Об этом RT заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она уточнила, что интенсивность подготовительных мероприятий войск НАТО растет, поэтому требуются «адекватные меры» по защите и охране российских границ.

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«Осознав неэффективность экономического давления на Россию — санкций, Запад перешел к активному военному противостоянию. Использование Украины в качестве инструмента войны с Россией не принесло ожидаемого результата», — сказала Ковитиди.

Ранее генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить западным оружием по российским объектам в целях «самообороны», о чем писала «Парламентская газета». По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, НАТО только ведет конфликт к эскалации. Он назвал альянс «заигравшейся в военной риторике» организацией, которая впала в «военный экстаз».