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Зюганов рассказал о «самой большой катастрофе» для мира

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что вымирание пчел — «самая большая катастрофа для мира» в настоящее время, передает агентство «Прайм».

Зюганов назвал «самую большую катастрофу» для мира
© РИА Новости

Зюганов обратил внимание на то, что в Южном полушарии погибла уже практически половина пчел. По словам политика, майские заморозки в России не повлияли на пчел, так как они их не боятся. Вместе с тем заморозки сильно отразились на сельском хозяйстве в целом, добавил он.

«Исчезновение пчел, через 10 лет человечество исчезнет», — подчеркнул Зюганов.

Ранее издание «МедиаКорСеть» со ссылкой на Россельхознадзор сообщило, что массовая гибель пчел произошла в Аургазинском районе Башкирии в связи с обработкой полей химией. О море пчел в ведомство сообщили пасечники деревни Александровка.

Инспекторы ветнадзора выехали на место и провели обследование. По его результатам выяснилось, что накануне гибели пчел поля хозяйства в районе проводили обработку полей ядохимикатами.

Политика
Геннадий Зюганов
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