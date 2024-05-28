Заявление президента США Джо Байдена о том, что американские военные «освободили целый континент и буквально спасли мир», а также подобные ему, являются попыткой трансформировать историю. Как сообщает газета «Известия», об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заметил, что в европейских странах молодежь может не знать, кто участвовал во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. По словам Пескова, этому их никогда не учили.

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«Сейчас к этой дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки трансформировать знания об истории, извратить знания об истории и стереть оттуда все, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма», — сказал Песков.

Он отметил, что это «общее неведение, незнание», а власти западных стран «идут в тренде», повторяя это. По мнению пресс-секретаря, лишение народа исторических знаний чудовищно и это может привести к последствиям, в том числе к непониманию опасности возрождения фашизма.

«Нам надо рассказывать о том, что сделал советский народ. Ни один народ мира пока такого не делал, такого самопожертвования. Ни одна страна в мире, наверное, не теряла столько людей», — сказал Песков, добавив, что Россия до сих пор переживает последствия того времени.

Напомним, во время выступления на Арлингтонском кладбище в честь Дня поминовения Байден заявил, что американские военные, высадившись в Нормандии, «освободили целый континент и буквально спасли мир». Он не стал упоминать роль СССР и других союзников Соединенных Штатов по антигитлеровской коалиции в победе над Третьим рейхом.