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Песков: о мерах РФ в случае разрешения Запада ВСУ бить по территории РФ знает Путин

Ответ на вопрос о мерах РФ в случае разрешения Запада ВСУ бить по территории России знают президент Владимир Путин и военные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. ТАСС

Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России являются «абсолютно безответственными и провокационными», добавил пресс-секретарь президента РФ. News.ru

При этом, по словам Пескова, Москва отмечает отсутствие единства в Евросоюзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России. Lenta.ru

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