Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конференция в Саудовской Аравии с участием России, посвященная украинскому урегулированию, пока не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство Bloomberg ранее сообщило о планах ЕС организовать в Саудовской Аравии саммит по Украине, в котором приняла бы участие Россия. По задумке ЕС, такой саммит мог бы пройти осенью и стать продолжением швейцарской конференции.

«Речи [об этом] не идет в настоящий момент», - так прокомментировал это Песков.

Саммит, организованный по просьбе Украины, пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Глава МИД страны Иньяцио Кассис называл одной из своих целей привлечь Россию к переговорам. В МИД РФ заявляли, что не примут участие в конференции: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон. По данным Bloomberg, Бразилия и Индия планируют направить на июньский саммит чиновников низкого ранга, а Китай - всего одного высокопоставленного представителя.