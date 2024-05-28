Вассерман объяснил желание эстонского министра «поставить Россию на колени»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Tsargrad.tv прокомментировал слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени. Депутат отметил, что еще в прошлом тысячелетии страны Балтии с энтузиазмом взялись за уничтожение своих возможностей зарабатывать, просто потому, что они были связаны с Россией.

По его словам, следуя русофобской политике, руководство прибалтийских государств вынуждено отказываться от всего русского.

"Понятно, что сил мешать нам они почти не имеют. Ну, скажем, ограничили они транзит через свою территорию. Ну так мы наладили иные форматы этого самого транзита. И сейчас все, что они могут, - это выдавать грязные, резкие фразы, в надежде что за эти фразы им что-то дадут", - сказал Вассерман.

Президент Эстонии призвал нанести военное поражение России и поставить ее на колени. В Москве к этому отнеслись с иронией. МИД предложил эстонскому лидеру первым подать пример стояния на коленях, а в Госдуме и Совфеде указали на отсутствие у Таллина политического влияния и авторитета. Депутат Леонид Слуцкий отдельно отметил, что эстонские угрозы выглядят странно на фоне российских успехов на Украине.

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