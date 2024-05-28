Медведев: России предстоит создать альянс в борьбе против глобального терроризма

России предстоит создать альянс по борьбе против мирового терроризма. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нам снова предстоит создать альянс в борьбе против глобального терроризма», — сказал Медведев.

По его словам, России предстоит провести «хирургическую операцию, чтобы навсегда избавить мир от фашизма».

Он считает, что страна должна «завершить окончательной победой дело, которое начали наши деды на полях сражений Великой Отечественной и Второй мировой».

По его мнению, США стали пособниками террористов, поскольку «вскормили киевский неонацистский режим».

21 мая зампред СБ РФ заявлял, что участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии для нейтральных стран будет равнозначно отказу от индифферентной позиции и принятию стороны Украины.

До этого Медведев назвал цель ядерных учений России.