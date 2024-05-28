Саммит по Украине уже можно считать провальным из-за неявки многих участников, присутствия которых ожидали организаторы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

Проведение так называемого саммита мира по Украине запланировано на 15-16 июня в Швейцарии.

Пушков прокомментировал высказывания Столтенберга об Украине

По данным, на которые ссылается Пушков, свое участие подтвердили около 70 государств при запланированных 160.

«С точки зрения изначального замысла (...) — это уже фиаско», — заявил политик.

Он отметил, что руководители Бразилии, Китая и США не будут присутствовать на саммите. Отсутствие более половины приглашенных будет означать отказ представителей международного сообщества следовать западному подходу к разрешению украинского кризиса, заключил сенатор.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложение допустить представителей России к «саммиту мира». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что выдвинутые украинским руководством инициативы «ни к чему не приведут». Он напомнил, что Москва настаивала на необходимости переговоров еще в 2014-м году.