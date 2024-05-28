Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев убежден, что США сознательно пытаются исказить факты истории. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС.

"[Президент США Джо] Байден, рассуждая как стопроцентный манкурт, сказал, что американские военные победили фашизм и освободили Европу. И это не старческая деменция, а сознательная линия на корректировку истории. Это борьба с нашей страной", - указал Медведев.