Макрону посоветовали готовиться к победе России на Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно готовиться к победе России на Украине после достижения всех заявленных целей в рамках СВО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", - подчеркнул он.

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По словам Кастюкевича, Макрон использует "риторику нагнетания" в заявлениях по Украине. На Западе используют такого рода риторику для "распила" военных бюджетов, добавил сенатор.

Он отметил, что в представлениях и фантазиях Макрона Россия уже "захватила" Европу.

До этого Макрон заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым "к любому сценарию" ради достижения мира на Украине.