Заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны, является "политическим склерозом". Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

"Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров", - подчеркнул он.

Антонов отреагировал на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

Как отметил Смирнов, на Западе стремятся переписать историю до неузнаваемости. Политические элиты Запада стали главными спонсорами современного фашизма. До этого Байден заявил, что во время Второй мировой войны мир и Европу спасла от фашизма армия США, он не упомянул при этом о роли СССР в разгроме фашисткой Германии.

Это не первый подобный жест властей Соединенных Штатов. Так, 25 апреля российским дипломатам не дали возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы" в Вашингтоне. Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что это происходит уже третий год подряд. По его словам, раньше россияне приносили цветы к мемориалу вместе с представителями других стран СНГ, и он хочет верить, что рано или поздно власти США вспомнят важность "Духа Эльбы" как основы для равноправных отношений