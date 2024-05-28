Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, ветеранов, гражданский персонал и пограничные службы ФСБ РФ с Днем пограничника. Этот праздник отмечается в нашей стране ежегодно 28 мая.

По словам главы государства, героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны навсегда останется примером стойкости и несгибаемой воли. Сегодня, отметил Путин, российские пограничники продолжают доблестные традиции своих предшественников, защищая жизнь и безопасность граждан, суверенитет и национальные интересы нашей страны, действуя профессионально и самоотверженно на всех рубежах России.

Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва банд наемников и диверсантов на российскую территорию. Все они встретили жесткий и суровый отпор, подчеркнул президент.

"Уверен, что вы и впредь будете действовать также смело и твердо в решении задач СВО, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, частями армии и флота, правоохранительными органами и с главами регионов и муниципальных образований", - отметил Путин.

На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи, подчеркнул президент, добавив, что россияне видят в пограничниках своих надежных защитников.

Владимир Путин поблагодарил пограничников за верность долгу и добросовестную службу. Он также пожелал им успехов и здоровья.