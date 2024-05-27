Медведев заявил, что России в СВО нужна только победа

России в СВО нужна победа и она ее получит. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сегодня, 27 мая, он посетил военный полигон Песочненский в Ленинградской области.

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов», — сказал Медведев во время беседы с военнослужащими.

Он добавил, что всем «понятны эти результаты — нам нужны только победа, и мы ее получим».

Отдельно Медведев поблагодарил граждан РФ, которые помогают фронту и на передовой.