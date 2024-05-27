Медведев заявил, что России в СВО нужна только победа

Россия в самое ближайшее время добьется необходимых ей результатов в специальной военной операции, стране нужна только победа, и она ее получит. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области.

"Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов", - сказал Медведев, беседуя с военнослужащими. "Результаты эти тоже вам понятны - нам нужна только победа, и эту победу мы получим", - добавил он.