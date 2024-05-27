В РФ объявили в розыск двух латвийских министров

Главы МВД и Минобрнауки Латвии Рихардс Козловскис и Анда Чакша объявлены в розыск в России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу министерства внутренних дел РФ.

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В базе розыска уточняется, что Рихардс Козловскис (26.5.1969) разыскивается по статье УК.

Кроме того, в базу была внесена министр образования и науки Латвии Анда Чакша. В 2016-2019 годы она занимала должность министра здравоохранения Латвии.

Журналисты отметили, что информация о причинах и обстоятельствах объявления в розыск этих лиц, уголовные статьи и другие данные не приводятся.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск Камиле Шерайте, председателя комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета.