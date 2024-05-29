Лавров заявил о невозможности изолировать Россию

Изоляция России является иллюзией и недостижимой целью, но политики Запада могут всерьез к ней стремиться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Министр заявил, что задача не дать развиваться России утопична. По его словам, качества нынешних западных политиков позволяют допустить то, что они могут всерьез делать иллюзии и утопии своей практической программой. Лавров выразил уверенность в том, что эта политика обернется провалом.

До этого министр заявил, что западные страны в начале 2000-х годов были уверены, что Россия у них «в кармане». По его словам, США думали, что это какие-то отдельные проявления национального характера, тем более что в нулевые годы Россия, выступая за уважение своих собственных прав, отстаивала эти права на международной арене исключительно через предложения сотрудничества, равноправных договоренностей.

В этот же день глава МИД России заявил, что было бы забавно посмотреть, как Эстония собирается ставить Россию на колени.

Ранее Лавров рассказал, как Столтенберг превысил полномочия из-за Украины.