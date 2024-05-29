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Лавров назвал изоляцию РФ иллюзией, к которой Запад может всерьез стремиться

Изоляция России является иллюзией и недостижимой целью, но политики Запада могут всерьез к ней стремиться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Лавров заявил о невозможности изолировать Россию
© РИА Новости

Министр заявил, что задача не дать развиваться России утопична. По его словам, качества нынешних западных политиков позволяют допустить то, что они могут всерьез делать иллюзии и утопии своей практической программой. Лавров выразил уверенность в том, что эта политика обернется провалом.

До этого министр заявил, что западные страны в начале 2000-х годов были уверены, что Россия у них «в кармане». По его словам, США думали, что это какие-то отдельные проявления национального характера, тем более что в нулевые годы Россия, выступая за уважение своих собственных прав, отстаивала эти права на международной арене исключительно через предложения сотрудничества, равноправных договоренностей.

В этот же день глава МИД России заявил, что было бы забавно посмотреть, как Эстония собирается ставить Россию на колени.

Ранее Лавров рассказал, как Столтенберг превысил полномочия из-за Украины.

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