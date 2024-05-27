Россия ответит Польше на ограничения для своих дипломатов

Россия примет ответные меры на ограничение передвижения дипломатов в Польше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Детали пока неизвестны. Анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения, - указала дипломат. - Когда получим, изучим и примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах». ТАСС

До этого Польша ввела ограничения на передвижение дипломатов РФ по стране. По словам главы МИД страны Радослава Сикорского, дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). Министр добавил, что данная мера не касается посла Российской Федерации Сергея Андреева. Москва24