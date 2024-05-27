Кадыров заявил о новом наступательном шаге России на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности к новому этапу наступления в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, этот шаг должен стать уроком для украинской стороны и западных стран.

«Продолжаем наступательную операцию, еще несколько сюрпризов подготовили», — сказал Кадыров ТАСС.

Он добавил, что первый наступательный шаг уже был сделан и он послужил хорошим уроком для Украины и Запада. Второй урок будет не менее поучительным, заключил Кадыров.

Кадыров готов вырыть яму для Зеленского

Ранее Кадыров заявлял, что России в мае нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков. После этого необходимо заставить украинского лидера Владимира Зеленского подписать «необходимые для безопасности РФ бумаги», передает Life.