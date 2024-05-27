В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Геленджик

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всегда воюют с мирным населением. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

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По словам депутата задача ВСУ — убить как можно болше простых людей.