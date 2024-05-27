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В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Геленджик

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всегда воюют с мирным населением. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Геленджик
© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По словам депутата задача ВСУ — убить как можно болше простых людей.

«Не военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а обычных людей, потому что они с другими просто не умеют, не могут. А здесь делают это безнаказанно, цинично», — отреагировал парламентарий на первую с начала специальной военной операции атаку Украины на город-курорт Геленджик.
Политика
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