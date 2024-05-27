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В МИД РФ объяснили, чем мешает статус «Талибана»* в России

Директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что статус террористической организации у движения «Талибан» (*организация запрещена в РФ) в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула. Газета.Ru

По его словам, сейчас обсуждается снятие с движения статуса запрещенного, так как отношения между РФ и «Талибаном» начали стабилизироваться. При этом он напомнил, что Совбез ООН принял резолюцию, в рамках которой под запрет попадало не все движение, а отдельно взятые руководители «Талибана». Москва24

Ранее Кабулов заявлял, что афганское движение «Талибан» в настоящее время уже не является врагом РФ. По его словам, талибы открыто говорят, что «с доверием относятся к России». Российская газета

В МИД РФ объяснили, чем мешает статус «Талибана»* отношениям с Кабулом
© РИА Новости
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