Путин дал совет туристам, что посетить в Узбекистане

Президент России Владимир Путин сообщил о существенном увеличении количества туристов из РФ в Узбекистане. Глава российского государства посоветовал соотечественникам проехать не только по традиционным маршрутам, но и побывать, например, в Парке Победы в Ташкенте.

© РИА Новости

"Сотрудничество по линии регионов дает дополнительный импульс развитию туристических обменов между двумя странами. Туристический поток в прошлом году вырос двукратно - 1,2 млн поездок", - сказал Путин на Совете регионов России и Узбекистана.

По его словам, "россияне с удовольствием посещают исторические и культурные центры Узбекистана - Самарканд, Бухару, Хиву". "Но и Ташкент развивается такими темпами, такой город становится… Он и был хорошим, конечно, но с советского времени, конечно, очень многое нужно было сделать, президент (Узбекистана Шавкат Мирзиёев - прим. ТАСС) уделяет этому огромное внимание", - отметил президент РФ.

"Мы сейчас только посетили Парк Победы, я и туристам нашим рекомендую там побывать, когда они будут посещать Узбекистан и Ташкент", - посоветовал глава российского государства.

Мемориальный комплекс "Парк Победы" был открыт 9 мая 2020 года в честь 75-й годовщины Победы. На территории комплекса возведен рукотворный курган, где размещен Музей славы, экспозиции которого рассказывают об участии Узбекистана во Второй мировой войне. На вершине кургана установлена скульптурная композиция "Вечный подвиг", в его центре находится монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участвовавшим во Второй мировой войне. Также установлена плита с именами 301 узбекистанца, которые в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза. На центральной аллее парка располагается фонтан в виде ордена "Победа". На всей территории парка размещены черно-белые портреты ветеранов, рассказывается об их подвигах.

Сотрудничество в культуре и торговле

Президент РФ подчеркнул, что региональное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере носит многоплановый характер. Для примера он привел ежегодные музыкальные фестивали и концерты, театральные гастроли, кинопоказы и выставки. По мнению российского лидера, "доброй традицией стало проведение взаимных Дней культуры". Он сообщил, что в нынешнем году пройдут Дни Москвы в Ташкенте, в столице Узбекистана планируется открытие торгового дома Санкт-Петербурга.

"У российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества и взаимодействия самые широкие и многообещающие перспективы", - уверен Путин.

Он пообещал, что вместе с Мирзиёевым будет поддерживать конструктивные инициативы руководителей регионов.