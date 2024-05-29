Посольство РФ в Израиле ответило на обвинения в сотрудничестве с ХАМАС

Слова экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности России к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года являются ложью. Об этом заявило посольство РФ в Израиле в своем Telegram-канале.

«В очередной раз абсолютно бездоказательно американский политик распространяет глупую, наглую и откровенную ложь», — подчеркнули российские дипломаты, назвав заявление Хейли «самым настоящим фейком».

Израиль начал операцию в секторе Газа после того, как члены движения ХАМАС 7 октября 2023 года прорвались в приграничные районы и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Жертвами стали в общей сложности более 1,2 тысячи человек, кроме того, были захвачены около 250 заложников.

Ранее радикальное движение ХАМАС отказалось участвовать в переговорах после атаки Израиля в Рафахе. Власти Газы и медики заявляют, что атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона».