Названа главная сложность с исключением «Талибана» из списка террористов

Главной сложностью при исключении движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из списка террористов может стать тот факт, что решение было принято на Совете Безопасности ООН, заявил политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что для снятия этого статуса потребуется согласие всех участников Совбеза ООН.

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Здесь многое упирается в то, что террористами их назвали на высшем уровне. Решение было принято на Совете Безопасности ООН. Отменить его можно, если никто из Совбеза ООН не будет против этого. Американцы явно не хотят снимать с «Талибана» статус террористической организации. Поэтому для международного сообщества Афганистан по-прежнему остается страной, в которую вкладывать крайне рискованно, — пояснил политолог.

Макаркин считает, что Россия может принять решение по данному вопросу внутри страны, это отметят средства массовой информации, но международные ограничения сохранятся. Эксперт предупредил, что это может привести к ограниченности экономических контактов. Он добавил, что также сохраняются вопросы безопасности.

Адвокат Дмитрий Аграновский ранее рассказал, что исключить «Талибан» из списка террористов можно только по решению Верховного суда России. Он напомнил, что движение было признано террористическим по иску Генпрокуратуры РФ.