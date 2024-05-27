Путин пригласил Мирзиеева посетить РФ

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить РФ с визитом в удобное для него время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сейчас находится с государственным двухдневным визитом в Узбекистане. Это стало его третей поездкой после переизбрания.

«Путин поблагодарил Мирзиеева и весь узбекистанский народ за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента республики посетить с визитом Россию в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — говорится в совместном заявлении глав государств по итогам визита президента РФ в Ташкент.

Отмечается, что переговоры Путины и Мирзиеева прошли «в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия». Главы государств обсудили весь комплекс «двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам».