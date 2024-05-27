Раскрыта главная сфера сотрудничества России и «Талибана»*

У России и движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) есть общий враг в лице «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Эксперт подчеркнул, что Москва и талибы смогут сотрудничать в области безопасности.

Возможно сотрудничество в области безопасности и борьбы с террористами ИГИЛ. У ИГИЛ есть филиал «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена — NEWS.ru). Что это такое, мы, к сожалению, узнали по теракту в «Крокусе». Они представляют угрозу и для талибов. Здесь есть общий враг, — пояснил политолог.

Он также предположил, что «Талибан» мог бы сотрудничать с Москвой по экономическим вопросам. Макаркин уточнил, что талибы хотят развивать экономику Афганистана, так как оказались в непростом положении: бывший президент Ашраф Гани активно спонсировался странами Запада и США.

«Талибан» хочет развивать экономику Афганистана. Они оказались в очень непростом положении, потому что Афганистан при бывшем президенте Гани активно спонсировался американцами и в целом Западом. Сейчас это остановлено. Талибам нужны инвестиции, деньги, а им не дают, — отметил эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что движение «Талибан» является реальной властью в Афганистане. По его словам, эта страна, в свою очередь, «небезразлична» России.