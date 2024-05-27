Лавров рассказал об отношении Узбекистана к конфликту на Украине

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Узбекистан не имеют расхождений по Украине. Газета.Ru

«Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор», — заявил Лавров после переговоров президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Мирзиеева. Lenta.ru

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Ташкенте 26-27 мая. По итогам переговоров делегации РФ и Узбекистана утвердили свыше 20 документов - соглашений, меморандумов и протоколов. ТАСС