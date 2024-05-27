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В России удивились введенным Польшей новым ограничениям

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировали введенные Польшей ограничения для дипломатов из России. В беседе с «Лентой.ру» депутат удивилась планам Варшавы ограничить передвижения российских дипломатов по польской территории.

В России удивились введенным Польшей новым ограничениям
© ТАСС

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ограничит передвижение по своей стране дипломатам из России.

«Конечно, мы обычно отвечаем симметрично: если они нам ограничивают количество дипломатов, то и мы им. (...) Однако если польский посол и посольство Польши в России в целом работают хорошо и ведут себя корректно, то какой смысл в том, чтобы ограничивать их передвижения по России. Возможно, отвечать тем же в данном случае не имеет смысла», — сказала Журова.

При этом она удивилась подобному ограничению, подчеркнув, что подобная дипломатическая политика не является распространенной, Более того, в свете подобных действий Варшавы депутат усомнилась в возможности улучшения ситуации на дипломатическом фронте в ближайшем будущем.

«Пока нет никаких площадок, они везде занимают жесткую позицию, осуждают и порицают нас. Кулуарно они этого не делают, (...) но, как только начинается вопрос публики, идет совсем другая риторика», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В начале мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

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