В России удивились введенным Польшей новым ограничениям

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировали введенные Польшей ограничения для дипломатов из России. В беседе с «Лентой.ру» депутат удивилась планам Варшавы ограничить передвижения российских дипломатов по польской территории.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ограничит передвижение по своей стране дипломатам из России.

«Конечно, мы обычно отвечаем симметрично: если они нам ограничивают количество дипломатов, то и мы им. (...) Однако если польский посол и посольство Польши в России в целом работают хорошо и ведут себя корректно, то какой смысл в том, чтобы ограничивать их передвижения по России. Возможно, отвечать тем же в данном случае не имеет смысла», — сказала Журова.

При этом она удивилась подобному ограничению, подчеркнув, что подобная дипломатическая политика не является распространенной, Более того, в свете подобных действий Варшавы депутат усомнилась в возможности улучшения ситуации на дипломатическом фронте в ближайшем будущем.

«Пока нет никаких площадок, они везде занимают жесткую позицию, осуждают и порицают нас. Кулуарно они этого не делают, (...) но, как только начинается вопрос публики, идет совсем другая риторика», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В начале мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.