Песков: НАТО впало в «военный экстаз» из-за Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в повышении напряженности и использовании агрессивной риторики. По его словам, альянс впадает в военный экстаз.

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз», — сказал Песков в беседе с изданием «Известия».

Он добавил, что нынешняя реальность — та, с которой России нужно иметь дело и дальше.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что западное оружие после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выразил свое недовольство заявлениями генсека. Он считает, что Столтенберг должен извиниться или уйти в отставку.