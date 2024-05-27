Песков заявил о «военном экстазе» НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и альянс в целом заигрываются с военной риторикой и впадают в «военный экстаз». Об этом Песков рассказал «Известиям».

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Ранее в интервью The Economist Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары ВСУ по территории РФ западным оружием. Он признал риск эскалации, но заявил, что не считает поставки оружия прямым противостоянием НАТО с Россией.

Свой призыв Столтенберг повторил 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Он поддержал атаки ВСУ по военным целям на российской территории.

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Песков отметил, что слова Столтенберга не могут быть его личным мнением, так как он - официальное лицо альянса. В Кремле считают, что НАТО такими заявлениями повышает градус эскалации, подчеркнул Песков.