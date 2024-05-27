Грызлов: Западу не удалось поставить Россию и Беларусь на колени

Сплоченность и братскую взаимопомощь проявляют народы Союзного государства, заявил посол РФ в РБ Борис Грызлов, констатировав, что агрессивным западным странам не удалось поставить Россию и Беларусь на колени.

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В беседе с репортерами по итогам встречи со спикером нижней палаты белорусского парламента Игорем Сергеенко он подчеркнул, что "когда коллективный Запад создает, по их мнению, невыносимые условия на территории России и Беларуси, хочет поставить на колени наши страны, нам необходимо общими усилиями, по-братски решать все вопросы, чтобы этого не произошло. И это не происходит".