Лавров уличил генсека НАТО в превышении полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, призывая разрешить Украине наносить удары западным оружием по России, превысил свои полномочия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Видео с высказыванием Лаврова опубликовано в Telegram-канале «Вы слушали маяк». Он засомневался в том, что «генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда эта тема обсуждалась в рамках НАТО».

Лавров добавил, что такие решения принимаются не на уровне секретариата и генсека, «а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю».

«Я считаю, он превысил свои полномочия», – подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, Столтенберга после таких слов «уже осадили сами члены НАТО».

Ранее Столтенберг повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом.