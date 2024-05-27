Глава Хабаровского края не смог записаться на прием к врачу

Врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин не смог записаться на прием в городскую клиническую больницу им. Войно-Ясенецкого. Как сообщил госслужащий в своем Telegram-канале, люди жаловались на доступность врачей, и он решил проверить это сам.

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Люди пожаловались на проблемы с записью к врачам, особенно к узким специалистам. Я лично попробовал записаться на прием к одному из врачей через интернет-сервис. Но не получилось, — сообщил Демешин.

Оказалось, что проблема связана с перебоями в работе самого сервиса и отсутствием специалистов узкого профиля. В частности, потребность во врачах в Хабаровске закрыта лишь на 58%.

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