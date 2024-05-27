Президент Узбекистана сделал несколько важных заявлений на встрече с Путиным

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал, что Москва и Ташкент подпишут соглашение о строительстве АЭС малой мощности в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС.

О планах подписать договор Мирзиёев сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 мая. Глава Узбекистана подчеркнул, что условия соглашения и технические аспекты долгое время обсуждались на уровне экспертов.

«Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», - подчеркнул Мирзиёев.

Накануне, 26 мая, СМИ сообщили, что Москва и Ташкент обсуждают параметры контракта на строительство в Узбекистане АЭС российского дизайна. По данным РИА Новости, речь может идти об атомных электростанциях малой мощности (АСММ), в состав каждой из которых войдут до шести энергоблоков мощностью до 55 мегаватт. В основе таких АСММ - водо-водяные энергетические реакторы. Эти реакторы соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, которые предъявляют к современным проектам АЭС, отмечало РИА Новости.