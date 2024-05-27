Президент Узбекистана сделал несколько важных заявлений на встрече с Путиным

Россия является для Узбекистана ключевым стратегическим партнером и союзником. Ташкент готов и дальше развивать политический диалог с Москвой, сказал узбекский лидер Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник, 27 мая, стороны подпишут документы по созданию в республике АЭС малой мощности. По словам Мирзиеева, обсуждения условий и технических аспектов идут уже давно на уровне экспертов.

«Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», — подчеркнул президент.

Также он сообщил, что договорился с Путиным выйти на товарооборот России и Узбекистана в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть, отметил узбекский лидер.