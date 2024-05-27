Похожие ситуации с наложением вето на законопроект об иноагентах в Грузии и на законопроект об иноагентах в штате США Джорджия отражают недемократичность именно Соединенных Штатов, а не Грузии. С таким мнением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила Захарова, ранее, в апреле, сенат штата Джорджия направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, а в скором времени Вашингтона обрушился с критикой на закон об иноагентах в Грузии, который якобы «вдохновлен Кремлем».

По его словам, губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на соответствующий документ «видимо, прочитав заявление госдепа и удивившись, что в его собственной Джорджии процветает «вдохновление Кремлём». Тем самым, как иронично отметила Захарова, «в Джорджии (по-английски Georgia) что-то пошло не так».

«Из-за вето Кемпа законопроект об иноагентах в штате Джорджия так и не был в итоге принят. А вот в Грузии комитет парламента по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето президента страны. Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии», — подчеркнула Захарова.

По ее оценке, теперь США непонятно, что делать с таким позором для имиджа страны.

До этого юридический комитет в парламенте Грузии преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на принятие государственным органом закона об иноагентах. 28 мая вето планируют преодолеть на пленарном заседании парламента большинством голосов.

Ранее Бербок пожаловалась на «невероятную боль» из-за закона об иноагентах в Грузии.