Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга кандидатом от "Единой России"

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял предложение "Единой России" стать партийным кандидатом на новых выборах главы города.

"Огромное спасибо за доверие, принимаю с большим удовольствием", - сказал Беглов в ответ на предложение.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями города, на которой также присутствовал губернатор, предложил Беглову стать кандидатом от партии.