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Беглов заявил, что пойдет на выборы губернатора Петербурга кандидатом от "Единой России"

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял предложение "Единой России" стать партийным кандидатом на новых выборах главы города.

Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга кандидатом от "Единой России"
© РИА Новости
"Огромное спасибо за доверие, принимаю с большим удовольствием", - сказал Беглов в ответ на предложение.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями города, на которой также присутствовал губернатор, предложил Беглову стать кандидатом от партии.

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