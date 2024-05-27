Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга кандидатом от "Единой России"

Беглов заявил, что пойдет на выборы губернатора Петербурга кандидатом от "Единой России"
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял предложение "Единой России" стать партийным кандидатом на новых выборах главы города.
"Огромное спасибо за доверие, принимаю с большим удовольствием", - сказал Беглов в ответ на предложение.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями города, на которой также присутствовал губернатор, предложил Беглову стать кандидатом от партии.