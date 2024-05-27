Гладков пригрозил не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны

Приезжающие в населенные пункты Белгородской области, где действует режим ЧС, могут лишиться возможности получить помощь при повреждении имущества или ранениях, заявил глава региона Вячеслав Гладков в рамках оперативного совещания регионального правительства.

По его словам, решение о неоказании помощи будет рассматриваться в случае посещения человеком региона, несмотря на запрет.

«Вопрос не в деньгах. Мы не собираемся экономить ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», - цитирует губернатора «РБК Черноземье».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».