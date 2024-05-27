Медведев пристыдил Германию

Германия решила не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, несмотря на то, что в ФРГ знают, сколько погибло жителей города от действий немецко-фашистских захватчиков. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. ТАСС

«Сказали, что нет, что они так не считают. В то же время они прекрасно знают, какое количество жителей Ленинграда погибло в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней», — подчеркнул Медведев. RT на русском

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает и отвергает отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР Москва24