Инициатива о возможном исключении «Талибана»* (запрещена в РФ) из списка террористических организаций отражает объективную реальность. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что МИД и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Напомним, что глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отмечал, что окончательное решение относительно исключения «Талибана»* из списка террористических организаций будет принимать президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что без этого невозможно официальное признание организации как властей Афганистана. Кроме того, Россия направила талибам* приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), однако пока неизвестно, на каком уровне будет представлено движение на мероприятии.

Россия исключит «Талибан» из списка террористов? Почему талибов запретили

* запрещенная в России террористическая организация